How to Check Name in Haj 2026 Selection List: क्या आपका नाम हज लिस्ट में है? जानें चेक करने का आसान तरीका

हज मुबारक 2025 (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Haj Committee of India 2026 Selection List: हर साल भारत से हजारों लोग पवित्र हज यात्रा के लिए आवेदन करते हैं. हज कमिटी ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद Provisional Selection List और Waiting List जारी करती है. यह प्रक्रिया 13 अगस्त को हो रही है. यदि आपने हज के लिए आवेदन किया है, तो यह जानना जरूरी है कि आपका नाम चयन सूची में आया है या नहीं. यहाँ हम आपको हज लिस्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया सरल और चरणबद्ध तरीके से बता रहे हैं.

हज कमिटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले hajcommittee.gov.in वेबसाइट खोलें

होमपेज पर आपको Provisional Selection List या Waiting List का विकल्प मिलेगा

इस पर क्लिक करें

अब आपसे कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर या अन्य जरूरी जानकारी मांगी जाएगी

कवर नंबर या पासपोर्ट नंबर से स्टेटस चेक करें

वेबसाइट के दिए गए बॉक्स में अपना कवर नंबर दर्ज करें.

"Search" या "Submit" बटन पर क्लिक करें.

यदि आपका नाम चयनित हुआ है, तो आपकी फोटो, नाम, फादर का नाम, उम्र और अन्य डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देंगी.

बता दें कि हज लिस्ट में नाम जांचना आजकल बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे वेबसाइट, ऐप या SMS के जरिए तुरंत पता कर सकते हैं. अगर आपको वेबसाइट पर जानकारी नहीं मिल रही, तो राज्य हज समिति या हेल्पलाइन से संपर्क करना सबसे अच्छा उपाय है.