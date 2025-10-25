खुशखबरी! Ballabhgarh से Palwal तक जल्द दौड़ेगी Metro Train, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी; 3 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट

Ballabhgarh Palwal Metro Extension | ANI

Ballabhgarh Palwal Metro Extension: दिल्ली से सटे हरियाण के फरीदाबाद और पलवल में जल्द ही मेट्रो दौड़ने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की योजना को केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. राइट्स कंपनी (Rights Company) को इस परियोजना के लिए तकनीकी-व्यवहार्यता सर्वेक्षण (Technical Feasibility Survey ) का काम सौंपा गया है, जिससे मेट्रो सेवाओं के जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है.

यह परियोजना बल्लभगढ़ और पलवल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और क्षेत्र के विकास को गति देगी.

25 जून, 2023 को हुई थी घोषणा

पलवल जिला कई वर्षों से मेट्रो विस्तार की मांग कर रहा है. परिणामस्वरूप, 25 जून, 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने पलवल तक विस्तार की घोषणा की. तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन का काम 26 जून को शुरू हुआ और टीम ने 27 जून को स्थल का निरीक्षण किया. अब इस परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

दिल्ली-NCR से बेहतर कनेक्टिविटी

इस मेट्रो विस्तार से पलवल की दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) से कनेक्टिविटी बेहतर होगी. राष्ट्रीय राजमार्ग 19, केएमपी-केजीपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास मेट्रो लाइन से यात्रियों की यात्रा सुगम होगी. पृथला औद्योगिक क्षेत्र और नए उद्योगों को भी लाभ होगा और प्रॉपर्टी बाजार को बढ़ावा मिलेगा.

24 KM लंबे ट्रैक पर बनेंगे 10 स्टेशन

बल्लभगढ़ से पलवल तक 24 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक (Elevated Metro Track) पर लगभग दस स्टेशन बनाने की योजना है. प्रस्तावित स्टेशन हैं: सेक्टर 58-59, सीकरी, सोफ्ता, पृथला, बघौला, अल्हापुर और अंतिम पलवल बस स्टैंड. जिले के निवासियों की मांग है कि शहर और अन्य जिलों तक आसान यात्रा के लिए मेट्रो का विस्तार केजीपी-केएमपी एक्सप्रेसवे इंटरचेंज (KGP-KMP Expressway Interchange) तक किया जाए.