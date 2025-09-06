अबू धाबी जाने वाली IndiGo की फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट, वापस लौटना पड़ा Cochin; दूसरे विमान से भेजे गए यात्री

(Photo : X)

IndiGo Flight Technical Fault: कोच्चि हवाई अड्डे (Kochin Airport) से अबू धाबी (Abu Dhabi) जा रही इंडिगो की उड़ान को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा. जानकारी के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद यह निर्णय लिया गया. उस समय उड़ान में 180 से ज्यादा यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे. एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि उड़ान संख्या 6E-1403 ने शुक्रवार रात लगभग 11.10 बजे कोच्चि से उड़ान भरी थी. लेकिन उड़ान भरने के लगभग दो घंटे बाद, विमान को वापस लौटना पड़ा और शनिवार सुबह 1.44 बजे कोच्चि हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया. विमान को वापस बुलाए जाने के बाद, यात्रियों को दूसरी उड़ान से भेजा गया.

नया विमान सुबह करीब 3.30 बजे अबू धाबी के लिए उड़ान भरी. इस दौरान, पुराने क्रू की उड़ान ड्यूटी की समय सीमा पूरी हो जाने के कारण क्रू को भी बदलना पड़ा.

इंडिगो की प्रतिक्रिया का इंतजार

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के अनुसार, यह उड़ान एयरबस A320 नियो विमान द्वारा संचालित की जा रही थी. हालांकि, इस पूरे मामले पर इंडिगो की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

यात्रियों के लिए हुई वैकल्पिक व्यवस्था

यात्रियों को कुछ घंटों की देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन एयरलाइन (Indigo Airlines) ने उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की. ऐसे मामलों में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है और नियमों के तहत, एयरलाइन कंपनियों को तकनीकी जाँच पूरी होने तक उड़ान जारी रखने की अनुमति नहीं होती है.