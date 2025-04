'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक्टर ललित मनचंदा ने की आत्महत्या, 36 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Lalit Manchanda Dies | X

मेरठ: टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ और ‘क्राइम पेट्रोल’ जैसे शो में नजर आ चुके अभिनेता ललित मनचंदा का शव सोमवार को मेरठ स्थित उनके घर में मिला. शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला माना जा रहा है. ललित मनचंदा की उम्र सिर्फ 36 साल थी, और उनके निधन की खबर ने टीवी इंडस्ट्री और उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी को इस कदम की संभावित वजह माना जा रहा है.

ललित के करीबी लोगों का कहना है कि वे बीते कुछ समय से डिप्रेशन और निजी परेशानियों से जूझ रहे थे. पुलिस फिलहाल परिवार और दोस्तों से पूछताछ कर रही है, ताकि मौत की असल वजह का पता चल सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

ललित का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई साजिश या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं. अंतिम संस्कार सोमवार शाम को मेरठ में ही किया गया.

CINTAA ने जताया शोक

CINTAA (सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन) ने ललित मांचंदा के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "CINTAA expresses its condolences on the demise of Lalit Manchanda (member since 2012)."

कौन थे ललित मनचंदा?

ललित मनचंदा ने टीवी इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल्स में काम किया. उन्होंने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’, ‘क्राइम पेट्रोल’, ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ जैसे लोकप्रिय शोज़ में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं. वे 10 साल तक मुंबई में रहे, लेकिन 6 महीने पहले मेरठ लौट आए थे, जहां वे अपने भाई के साथ रह रहे थे. ललित के परिवार में उनकी पत्नी तारू मनचंदा हैं, जो अब उनके अचानक जाने से सदमे में हैं.

डिस्क्लेमर: अगर आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो मदद लेना न भूलें.आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर: टेली मानस (स्वास्थ्य मंत्रालय) – 14416 या 1800 891 4416; निमहंस – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; पीक माइंड – 080-456 87786; वंद्रेवाला फाउंडेशन – 9999 666 555; अर्पिता आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन – 080-23655557; आईकॉल – 022-25521111 और 9152987821; सीओओजे मानसिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (सीओओजे) – 0832-2252525.