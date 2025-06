WI W vs SA W, 2nd ODI Match 1st Inning Scorecard: दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को दिया 310 रनों का लक्ष्य, सुने लुस और नोंदुमिसो शांगासे ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

West Indies Women Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 1st Inning Scorecard Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस (Barbados) के थ्री डब्ल्यूएस ओवल, ब्रिजटाउन (Three Ws Oval, Bridgetown) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs South Africa Women, 2nd ODI Match Toss Update And Live Scorecard: दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बारबाडोस की पिच पर जो भी कप्तान टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करता है उसके जीतने का प्रतिशत 58 हो जाता है. दूसरी इनिंग पिच स्लो हो जाती है जिसके चलते रन बनाना मुश्किल हो जाता है. इस पिच पर पिछले 53 विकेट में से 34 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिया है तो वहीं पर 19 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने लिया हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

🚨 Change of Innings 🚨

A historic day for the Proteas Women as they post their highest ever ODI total against the West Indies! 🔥🇿🇦

A phenomenal comeback in this second ODI; pure grit, power, and class from the team! 💪🏏.#AlwaysRising #WozaNawe pic.twitter.com/xth3R0Iyhm

— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 14, 2025