West Indies Women vs South Africa Women, 2nd ODI Match Toss Update And Live Scorecard: दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

West Indies Women Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस (Barbados) के थ्री डब्ल्यूएस ओवल, ब्रिजटाउन (Three Ws Oval, Bridgetown) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज की कप्तान हेले मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेस्टइंडीज: हेले मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, रीलेना ग्रिमोंड, स्टैफनी टेलर, चिनेले हेनरी, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), जेनिलिया ग्लासगो, आलिया अल्लेने, ज़ैदा जेम्स, एफ़ी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक.

🪙 Toss Update:

West Indies Women win the toss and will BOWL first 🏏

It’s Game 2 of the ODI series, and our Proteas Women are fired up to bounce back and level things! 🔥🇿🇦

Here’s a look at our Starting XI 💪#AlwaysRising #WozaNawe pic.twitter.com/dZxW3d9kuN

— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 14, 2025