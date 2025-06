South Africa Beat Australia, ICC WTC Final Match 2025 Day 4 Scorecard: ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद रचा इतिहास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर किया कब्जा; यहां देखें SA बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final Match 2025 Day 4 Scorecard Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 11 जून से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में खेला गया. आज फाइनल मुकाबले का चौथा दिन था. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 56 ओवर में दो विकेट खोकर 213 रन बना लिए थे. इस फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 27 साल बाद इतिहास रच दिया हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख़िताब अपने नाम कर लिया हैं. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थें. यह भी पढ़ें: AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Day 4 Live Streaming In India: थोड़ी देर में शुरू होगा चौथे दिन का खेल, दक्षिण अफ्रीका इतिहास रचने के बेहद करीब; यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच का स्कोरकार्ड

