Railway Employee Video: भाषा को लेकर शख्स और रेलवे कर्मचारी के बीच हुई बहस, कर्मचारी बोला.. नहीं आती मराठी, तो क्या करूं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Railway Employee Video: महाराष्ट्र के कई शहरों से मराठी को लेकर विवाद हो रहे है. कई बार सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों और अधिकारियों को मराठी नहीं आती. जिसके कारण अक्सर विवाद सामने आ रहे है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. पिछले दिनों राजनैतिक पार्टी के नेताओं की ओर से बैंक में जाकर मारपीट की घटना सामने आई थी. जिसमें अधिकारी ने मराठी में बात नहीं की थी, जिसके कारण मराठी भाषिक लोगों का आक्रोश भी भड़क गया था. रोजाना ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे है. अब टिकट काउंटर पर बैठे रेलवे कर्मचारी के साथ एक युवक ने विवाद किया. इस रेलवे कर्मचारी ने युवक को मराठी नहीं आती, इसलिए हिंदी में बात करने के लिए कहा था. जिसके बाद युवक ने कहा कि मुझे तू कौन होता है, हिंदी में बात करें, कहने के लिए. इसके बाद रेलवे कर्मचारी कहता है कि मुझे मराठी नहीं आती तो मैं क्या करूं. इसके बाद युवक कहता है की ,तुम्हारे नाम की आईडी कहां है.

इसके बाद रेलवे कर्मचारी कहता है की ,' आपको कोई ऑथोरिटी नहीं है कि ,' मैं आपको दिखाऊं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Hellobanker_in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Heated Argument Over Marathi: मराठी बोलने को लेकर युवती की पुरुष से तीखी बहस, वायरल वीडियो पर नेटिज़न्स ने दी प्रतिक्रिया

मराठी भाषा को लेकर हुआ विवाद

People in Marathi forcing Railway Employees to Speak Marathi. Should All India Services be stopped?#Maharashtra #Marathi pic.twitter.com/Y3aU4tOKef

— Hellobanker (@Hellobanker_in) June 13, 2025