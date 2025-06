India-Pakistan Tension: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने संसद में ऐसा दावा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के "साइबर वारियर्स" और स्वदेशी तकनीक ने भारत को मात दी है, जबकि कोई सबूत नहीं है. मंत्री ने यहां तक दावा किया कि जिन देशों ने पाकिस्तान को लड़ाकू जहाज दिए, वे भी हैरान हैं कि कैसे पाकिस्तान ने यह कारनामा किया. लेकिन, ये दावे पूरी तरह बेबुनियाद लग रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इन दावों को हंसी का पात्र बना रहे हैं. पाकिस्तान की सेना और साइबर क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ये घटना एक बार फिर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को उजागर करती है.

Pakistani Defence Minister fooling the Pakistani public without a shred of evidence inside Parliament.

Says even countries which gave Pakistan fighter jets ask how did you achieve this against India using indigenous technology. “Cyber Warriors” 🤣🤣🤣

pic.twitter.com/gQykt5kB3S

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 14, 2025