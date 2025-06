India vs New Zealand Schedule: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड सीरीज के शेड्यूल का बीसीसीआई ने किया एलान, एक क्लिक पर जानें कब और कहां खेले जाएंगे मैच

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Schedule 2026: भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी हैं. इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड का भारत दौरा 11 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा. साल 2026 के फरवरी-मार्च महीने में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) खेला जाना है. उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों की दृष्टि से बेहद अहम सीरीज होगी. यह भी पढ़ें: KL Rahul Test Stats Against England: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा है केएल राहुल का प्रदर्शन, स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज के आकंड़ों पर एक नजर

साल 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की पहली सीरीज होगी, इस सीरीज से पहले 2025 के अंत तक टीम इंडिया का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है. जून से दिसंबर 2025 तक के बीच टीम इंडिया को इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज खेलनी हैं.

