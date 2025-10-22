MP के ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, महिला पर जानलेवा हमला, पूरा पैर नोंच-नोंच कर खाया, गंभीर रूप से जख्मी

(Photo Credits Twitter)

Stray Dogs Attack in Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में हाल ही में 55 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया. महिला सुबह झाड़ू लगाने निकली थी, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला का पूरा पैर नोंच-नोंच कर घायल हो गया.

गंभीर हालत में महिला को जयारोग्य अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है. यह भी पढ़े: Saurabh Bharadwaj on Stray Dogs: कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज बोले, ‘एमसीडी अपने काम में लाए सुधार’

प्रशासन को लेकर लोग गुस्से में

ग्वालियर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन की नीतियों से नाराज़ हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण यह समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

ग्वालियर में आवारा कुत्तों की यह पहली घटना नहीं

यह पहली घटना नहीं है; इससे पहले भी ग्वालियर में आवारा कुत्तों द्वारा कई हमले हो चुके हैं, जिनसे लोगों की सुरक्षा खतरे में है.