VIDEO: 'सपा सरकार आने पर सभी मुकदमे होंगे वापस' Azam Khan की रिहाई पर बोले Akhilesh Yadav, बीजेपी पर बोला तीखा हमला
Akhilesh Yadav | PTI

Azam Khan Released From Jail: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान की 23 महीने बाद जेल से रिहाई पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई पार्टी के लिए खुशी का अवसर है. उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे जल्द ही वापस लिए जाएंगे. अखिलेश ने आश्वासन दिया कि सरकार आने पर आजम खान को पूरा इंसाफ मिलेगा. वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने भी इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की.

उन्होंने कहा कि आजम खान को झूठे मामलों में फंसाया गया था और अदालत ने उन्हें राहत दी है. सपा हमेशा आजम खान के साथ खड़ी है. भविष्य में भी उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी.

23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान

'सपा की सरकार बनने पर आजम खान पर लगे सभी मुकदमे वापस होंगे'

बसपा में नहीं जा रहे हैं आजम खान: शिवपाल

'आजम खान सपा में हैं और रहेंगे'

शिवपाल ने आजम खान के बसपा (BSP) में शामिल होने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि आजम खान सपा में हैं और रहेंगे. उन्होंने ने कहा कि पार्टी हमेशा अपने नेताओं के साथ खड़ी है और आजम खान को उनके भविष्य के प्रयासों में हर संभव सहायता प्रदान करेगी.

उनकी रिहाई के बाद, सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और पार्टी इस अवसर का उपयोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करेगी.