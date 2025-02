'बिन बुलाए अमेरिका गए थे PM मोदी, ट्रंप ने दी धमकी, फिर भी बस मुस्कुराते रहे प्रधानमंत्री': कांग्रेस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए थे और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित नहीं थे, फिर भी वे वहां चले गए.

पवन खेड़ा ने आगे कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे भारत पर 'reciprocal tariffs' लगाएंगे, लेकिन पीएम मोदी बस मुस्कुराते रहे... आप (पीएम मोदी) अमेरिका से ट्रंप की धमकी सुनकर लौटे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि वे BRICS को खत्म कर देंगे, लेकिन पीएम मोदी तब भी सिर्फ मुस्कुराते रहे."

कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि "अमेरिका के अडानी, एलन मस्क ने F-35 फाइटर जेट्स को बेकार बताया, लेकिन वही भारत पर थोपा जा रहा है और पीएम मोदी सिर्फ मुस्कुराते रहे..."

#WATCH | Delhi: Congress leader Pawan Khera says, "PM Modi went to the US uninvited. He was not invited to President Donald Trump's swearing-in ceremony, but he went there anyway. US President Donald Trump said he would impose reciprocal tariffs, but he (PM Modi) was just… pic.twitter.com/rVbAtcVgB5

— ANI (@ANI) February 21, 2025