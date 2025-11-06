VIDEO: बिहार के भगवानपुर में मतदान का अनोखा नजारा, लालू के करीबी नेता भैंस पर सवार होकर पहुंचे वोट डालने

(Photo Credits NDTV)

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में वैशाली जिले के भगवानपुर में लोकतंत्र का एक मजेदार और देसी अंदाज देखने को मिला. आरजेडी नेता और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले केदार प्रसाद यादव भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे. काले चश्मे लगाए, कंधे पर लाठी रखे और पूरे स्वैग के साथ भैंस पर बैठकर वे करीब 2 किलोमीटर दूर सैदपुर डुमरी के बूथ नंबर 323 पर पहुंचे। उनके पीछे-पीछे गांव की महिलाएं लोकगीत गाती हुई चल रही थीं, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा हो गया.

केदार यादव ने बताया, "आज मतदान के चलते सारी गाड़ियां और घोड़े बंद हैं. मतदान केंद्र 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए पारंपरिक सवारी भैंस को चुना. हम किसान हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए भैंस पर सवार होकर वोट डालने आए. वोट डालना जरूरी है, चाहे किसी भी तरह जाना पड़े. गांव वालों ने उन्हें देखकर हंसी-मजाक किया, कई लोगों ने वीडियो और फोटो बनाए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: बिहार चुनाव में बवाल! डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव, ‘मुर्दाबाद’ के नारे लगे2025

भगवानपुर में मतदान का अनोखा नजारा

बिहार चुनाव में मतदान वाले दिन वैशाली ज़िले के भगवानपुर में अनोखा नज़ारा देखने को मिला. यहां के नेता केदार प्रसाद यादव वोट डालने के लिए भैंस पर सवार होकर निकल पड़े. केदार यादव ने बताया कि इलाके में सारी गाड़ियां और घोड़े बंद हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सवारी भैंस को ही वोट डालने का… pic.twitter.com/yS81s7gUqZ — Aaj Tak Radio (@aajtakradio) November 6, 2025

दोपहर 1 बजे तक 42.31% मतदान

बिहार में 243 सीटों पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर पर मतदान हो रहा है. चुनाव मैदान में 1,314 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है. वहीं दोपहर 1 बजे तक औसतन 42.31% वोटिंग हुई. फिलहाल मतदान जारी है और मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा.