PM मोदी बोले भारत 'परमाणु ब्लैकमेल' नहीं सहने वाला, अब बात होगी सिर्फ आतंक और POK पर

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंक के अड्डों पर भारत की कड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया. इस संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान, आतंकवाद और भारत की नई नीति पर बेहद कड़े और साफ शब्दों में अपनी बात रखी. प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा: "भारत का रुख साफ है. अब आतंक, व्यापार और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते. अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी, तो वो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी."

पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर पीएम मोदी ने कड़ा रुख अपनाया और कहा: "अब भारत किसी तरह के परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा." यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से इतने सीधे तरीके से परमाणु हथियारों की धमकी पर जवाब दिया है.

#WATCH | #OperationSindoor | In his address to the nation, PM Modi says, "...No nuclear blackmail will be tolerated anymore..."

He says, "Terrorist attack on India will have to face a befitting reply, and the response will be on our terms" pic.twitter.com/2DmGVrPI42

