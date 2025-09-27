PM Modi In Odisha: झारसुगुड़ा में बोले पीएम मोदी, डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा ओडिशा

झारसुगुड़ा, 27 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोली और मां रामोचंडी देवी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है. आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है. मैं आप सभी को नमन करता हूं.

प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डेढ़ साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ओडिशा के लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था, ये संकल्प था विकसित ओडिशा. आज हम देख रहे हैं, ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है. आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हुआ है. आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है. बीएसएनएल की स्वदेशी 4जी सर्विसेज लॉन्च हुई हैं. यह भी पढ़ें : 2027 में सूरत से बिलीमोरा तक दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया स्टेशन का निरीक्षण

उन्होंने कहा कि हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है. जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है. हमारी सरकार देशभर के 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है. ओडिशा में भी हजारों घर बनाने का काम चल रहा है. आज करीब 50,000 परिवारों को घर की स्वीकृति मिली है.

पीएम मोदी ने कहा कि जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो बड़े-बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है. व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा, जहाज निर्माण से हर जगह फायदा होता है. अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात-निर्यात में रुकावट नहीं आएगी, इसलिए भाजपा सरकार ने देश में बड़े-बड़े जहाज निर्माण के लिए 70 हजार करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया है.

उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ओडिशा की क्षमता और यहां के लोगों की प्रतिभा पर भरोसा रहा है. प्रकृति ने ओडिशा को कई उपहार दिए हैं. ओडिशा में कई दशकों तक गरीबी रही, लेकिन इस दशक में ओडिशा के लोग खुशहाल जीवन जी सकेंगे. इसके लिए हमारी सरकार ओडिशा में बड़े प्रोजेक्ट ला रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमारा संकल्प है कि चिप से लेकर शिप तक, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने. कोई भी देश जो आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहता है, वह शिपबिल्डिंग को बहुत महत्व देता है. चाहे वह व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, शिपबिल्डिंग हर क्षेत्र में लाभ देती है.

उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि बीएसएनएल ने अपने देश में पूरी तरह से स्वदेशी 4जी टेक्नोलॉजी विकसित की है. अपनी मेहनत और विशेषज्ञता से बीएसएनएल ने इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है. मैं इस काम में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं. भारत दुनिया के उन पांच देशों में से एक है, जिसके पास 4जी सर्विस शुरू करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी है.

पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कुशल युवा और रिसर्च के लिए अच्छा माहौल बहुत जरूरी है, इसलिए यह भाजपा सरकार की प्राथमिकता भी है. आज ओडिशा के साथ-साथ पूरे देश में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर पहले कभी नहीं हुआ इतना खर्च किया जा रहा है. इसके लिए 'मेरिट' नाम की एक योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत, तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि पहले हालात कैसे थे. कांग्रेस ने आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा. 2014 में जब आपने हमें चुना तो हमने आपको कांग्रेस के लूटने के सिस्टम से आजाद किया. भाजपा सरकार में बचत और आय दोगुनी होने का दौर शुरू हो गया है.

उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है. कांग्रेस को मुझे भांति-भांति की गालियां देने की आदत पड़ गई है. जब हमने जीएसटी की दरें कम कीं तो पूरे देश में दाम कम हुआ, लेकिन कांग्रेस आम जनता को यह सुख देना नहीं चाहती. पहले जब हमने डीजल-पेट्रोल का दाम कम किया था, तब जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, वहां उन्होंने डीजल-पेट्रोल पर दूसरा टैक्स लगाकर उसका दाम उतना ही रहने दिया और खुद तिजोरी भरते रहे. जब हमारी सरकार ने सीमेंट का दाम कम किया तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अपना ही टैक्स लगा दिया. जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी सरकार दीवार बनकर खड़ी हो गई. कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी, वहां लोगों को लूटेगी ही.