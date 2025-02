Bhopal Bans Begging in Public Places: इंदौर के बाद अब भोपाल में भिखारियों के खिलाफ एक्शन, सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर लगा बैन

Bhopal Bans Begging in Public Places: इंदौर के बाद अब भोपाल में भिखारियों के खिलाफ एक्शन हुआ हैं. शहर को भिखारी मुक्त करने के उद्देश से उठाये गए कदम को लेकर जिले के कलेक्टको र कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार एक आदेश जारी किया. जिस आदेश में जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. जिस आदेश में कहा गया है कि भोपाल में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्य और शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते हैं. जिसमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है. भिक्षावृत्ति में संलग्र ज्यादातर व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं. इसकी आड़ में वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रही रहती है. इसलिए भीख मांगने और देने वालों पर रोक लगाने को लेकर यह फैसला लिया गया है. यह भी पढ़े: FIR Against Beggar in Bhopal:भोपाल में भीख मांगने वाले भिखारी पर दर्ज हुई पहली एफआईआर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

