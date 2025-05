Miss World 2025 Winner: थाईलैंड की ओपल सुचाता बनीं मिस वर्ल्ड 2025, चेक सुंदरी क्रिस्टीना पिस्कोवा ने पहनाया ताज; भारत की नंदिनी टॉप 20 में

Miss World 2025: मिस वर्ल्ड 2025 का ताज थाईलैंड की खूबसूरत और प्रतिभाशाली ओपल सुचाता चुआंगसरी (Opal Suchata Chuangsri) के सिर सजा है. शनिवार रात हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित भव्य फिनाले में ओपल ने 71 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया. 21 साल की ओपल थाईलैंड के फुकेट की रहने वाली हैं और अपनी दिलकश मुस्कान, आत्मविश्वास और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं. प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने न सिर्फ रैम्प पर बल्कि सवाल-जवाब के राउंड में भी जजों का दिल जीत लिया.

ओपल को पिछली विजेता, चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्कोवा (Krystyna Pyszková) ने ताज पहनाया.

CONGRATULATION/

72 ปีที่รอคอย....

THE NEW MISS WORLD 2025 IS

"THAILAND 🇹🇭"

SUCHATA CHUANGSIRI

ร้องไห้.....ภูมิใจในตัวโอปอลมาก ๆ

👑1st RUNNER UP: ETHIOPIA

👑2nd RUNNER UP: POLAND

👑3rd RUNNER UP: MARTINIQUE

... #MissWorldThailand2025 #MissWorld2025… pic.twitter.com/OyJERZzEv7

