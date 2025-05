अंडे से बाहर निकलकर नवजात कछुए ने दुनिया को पहली बार देखा, देखें इस नन्हे जीव के जन्म का Viral Video

Newborn Turtle Viral Video: जब किसी शिशु का जन्म होता है और जन्म के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो इस संसार को पहली बार देखता है. चाहे इंसान के बच्चे हों या फिर किसी पशु-पक्षी के, हर बच्चा अपने माता-पिता के लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होता है. वैसे तो पशु-पक्षियों के बच्चे जन्म से जुड़े अद्भुत नजारे आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन क्या आपने किसी कछुए (Turtle) को जन्म लेते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक अद्भुत वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें अंडे से एक नवजात कछुआ (Newborn Turtle) बाहर निकलते हुए इस दुनिया को पहली बार देखता है. उसके जन्म का यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षिक कर रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- नवजात कछुए का जन्म और पहली बार दुनिया को बधाई. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 473k व्यूज मिल चुके हैं और यह नजारा लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यह भी पढ़ें: पानी में जब एक-दूसरे के सामने आए दो कछुए, देखकर करने लगे अजीबो-गरीब हरकतें, देखें Viral Video

अंडे से बाहर निकलकर दुनिया को पहली बार देखता कछुआ

Baby turtle being born and greeting the world for the first time pic.twitter.com/AFnSL4bvGj

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 30, 2025