पानी में जब एक-दूसरे के सामने आए दो कछुए, देखकर करने लगे अजीबो-गरीब हरकतें, देखें Viral Video

Turtle Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन जंगल में रहने वाले तमाम जानवरों (Animals) और पक्षियों (Birds) के साथ-साथ पानी में रहने वाले जीवों के भी दिलचस्प वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. एक तरफ जहां जानवरों की जानलेना लड़ाई वाले वीडियो मन को विचलित कर देते हैं तो वहीं कुछ जीवों की अजीबो-गरीब हरकतें हमें हैरान कर देती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं? इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पानी के भीतर जब दो कछुओं (Turtle) का आमना-सामना होता है तो वो अपने हाथों से अजीबो-गरीब हरकतें करने लगते हैं, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि आखिर ये दोनों कछुए क्या कर रहे हैं?

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ये कछुए क्या कर रहे हैं? शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 515.9k व्यूज मिल चुके हैं और इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- मुझे लगता है कि यह किसी तरह का संभोग नृत्य है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- वे कछुए संभवत: संभोग नृत्य कर रहे हैं, जो मीठे पानी की प्रजातियों जैसे लाल कान वाले स्लाइडर में आमतौर पर किया जाने वाला प्रणय अनुष्ठान है. नर अक्सर मादा को लुभाने के लिए उसके चेहरे के पास अपने पंजे फड़फड़ाते हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: चालाकी दिखाते हुए पक्षी ने पल भर में बना लिया मछली को अपना शिकार, तमाशा देखता रह गया कछुआ

आखिर ये दोनों कछुए क्या कर रहे हैं?

What are these turtles doing? pic.twitter.com/Yn934fFRed

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 28, 2025