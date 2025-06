Dinesh Karthik Birthday Special: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज़ दिनेश कार्तिक को उनके 40वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. 1 जून 1985 को जन्मे दिनेश कार्तिक ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 180 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल 3,463 रन बनाए हैं. BCCI ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को भी याद किया, जिसमें वे ICC टी20 वर्ल्ड कप 2007 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे. हालांकि, फैंस की नजर में उनका सबसे यादगार प्रदर्शन निडाहास ट्रॉफी 2018 के फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ आया था. उस मुकाबले में उन्होंने महज 8 गेंदों में 29 रन बनाकर भारत को लगभग हार चुके मैच में एक रोमांचक जीत दिलाई थी. यह पारी आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन फिनिशिंग पारियों में गिनी जाती है.

दिनेश कार्तिक का जन्मदिन

2⃣0⃣0⃣7⃣ ICC World T20-winner 🏆 2⃣0⃣1⃣3⃣ ICC Champions Trophy-winner 🏆 1⃣8️⃣0️⃣ intl. games 3⃣4️⃣6️⃣3⃣ intl. runs 🙌 Here's wishing Dinesh Karthik a very Happy Birthday 🎂 👏#TeamIndia | @DineshKarthik pic.twitter.com/ZUuzfvG0gG — BCCI (@BCCI) June 1, 2025

फैंस ने दी जन्मदिन की बधाई

Captain-coach celebrating their special day 𝙩𝙬𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧! 🤝🥳 Join us in wishing our mentor and batting coach - Dinesh Karthik, and the leader of our pack - Rajat Patidar, a very happy birthday! 🎂🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/HpEnffFt5i — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 1, 2025

हरभजन सिंह

Happy birthday @DineshKarthik Wish you love and happiness 🤝❤️ pic.twitter.com/QfUBx7aDF3 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 1, 2025

फैंस का बधाई

Dinesh Karthik the man who changed RCB's batting approach 🔥#HappyBirthdayDineshKarthik Coach ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Io43sq5llS — salaarodu (@Tweets_pillodu) June 1, 2025

Happy birthday to the real thala of cricket, dinesh Karthik the man who changed RCB's batting approach ❤️ pic.twitter.com/yQgWF6TJ19 — Kevin (@imkevin149) May 31, 2025

- T20 World Cup Winner. - Champions Trophy Winner. - 2 times Asia Cup Winner. - IPL Winner. - Batting Coach of RCB. - 3463 International runs. - 4842 Runs in IPL. - One of the Finest Finishers. HAPPY BIRTHDAY TO ONE OF THE FINEST, DINESH KARTHIK. 🌟🫡 pic.twitter.com/bbZZ1KGker — Tanuj (@ImTanujSingh) June 1, 2025

Happy birthday to the real thala of cricket, Dinesh Karthik the man who changed RCB's batting approach ❤️#DineshKarthik pic.twitter.com/WaooxZske6 — 𝑫𝒆𝒗𝑨𝒔𝒉𝒊𝒔𝒉  (@_7Dev7) May 31, 2025

