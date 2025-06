Russia Ukraine War: रूस के दिल में यूक्रेन का जोरदार ड्रोन हमला, 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान तबाह; VIDEO

Russia Ukraine War: यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध एक बार फिर गरमा गया है. इस बार यूक्रेन ने रूस के भीतर, हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया के इलाके में बड़ा हमला किया है. यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया, जिसमें रूस के चार अलग-अलग एयरबेस को निशाना बनाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है, जिसमें रूस के 40 से ज्यादा सैन्य विमान तबाह हो गए हैं. रविवार को हुई इस कार्रवाई की पुष्टि रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने खुद की है.

उन्होंने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने स्रिद्नी नामक गांव में स्थित एक सैन्य इकाई पर हमला किया. यह पहली बार है जब साइबेरिया जैसे इलाके में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है, जो यूक्रेन की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर है.

Army and civilian responders already mobilized to tackle threat, source of drone launch blocked

BREAKING: A Ukrainian drone attack on Olenya airbase has reportedly destroyed at least four Russian Tu-95 strategic bombers.

— 🔻☭ (@hardxwinter) June 1, 2025