Punjab Beat Mumbai, TATA IPL 2025 Qualifier 2 Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में पहुंची पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी, RCB के साथ होगा खिताबी मुकाबला; यहां देखें PBKS बनाम MI मैच का स्कोरकार्ड

Punjab Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2025 Qualifier 2 Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच 01 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम मुंबई इंडियंस ने को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2025 के फाइनल में अपनी जगह बना ली हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम का सफर आईपीएल 2025 (IPL 2025) में यहीं पर समाप्त हो गया. इस बार फैंस को आईपीएल का नया चैंपियन मिलेगा. इससे पहले एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को मुंबई इंडियन्स ने रोमांचक 20 रन देकर क्वालीफायर-2 में एंट्री कर ली थीं. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम पहले क्वालीफायर में आरसीबी (RCB) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इस सीजन में पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, TATA IPL 2025 Qualifier 2 Match 1st Inning Scorecard: मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को दिया 204 रनों का लक्ष्य, सूर्यकुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड

