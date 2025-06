PBKS vs MI, TATA IPL 2025 Qualifier 2 Match 1st Inning Scorecard: मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को दिया 204 रनों का लक्ष्य, सूर्यकुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Punjab Kings vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2025 Qualifier 2 Match 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच आज यानी 01 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को मुंबई इंडियन्स ने रोमांचक 20 रन देकर क्वालीफायर-2 में एंट्री कर ली है. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम पहले क्वालीफायर में आरसीबी (RCB) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं हारने वाली टीम का सफर आईपीएल 2025 (IPL 2025) में यहीं पर समाप्त हो जाएगा. जबकि जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी. यह भी पढ़ें: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड Live

लीग स्टेज के बाद पंजाब किंग्स पहले और मुंबई इंडियंस की टीम चौथे पायदान पर रही थी. जीतने वाली फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी तो हारने वाली टीम का टूर्नामेंट में सफर खत्‍म हो जाएगा. आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई हैं. पंजाब किंग्स ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस को 17 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच फैंस को कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड

MI ended the innings with 203/6 in 20 overs!!

MI never failed to defend 200+ target.. They crossed 200+ 18 times in IPL before this game & won all 18 times!! #TATAIPL #PBKSvsMI #PBKSvMI pic.twitter.com/Nalk1FoPqn

