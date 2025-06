ENG Playing XI Announced For 2nd ODI vs WI 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी इंग्लैंड क्रिकेट टीम, यहां देखें इंग्लिश टीम की प्लेइंग इलेवन

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Dream11 Team Prediction: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 01 जून(रविवार) को कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में खेला जाएगा. पहले वनडे में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 238 रनों से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई थी और इस मैच में भी वो प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी. इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का एलान कर दिया हैं जो नीचें दी गई हैं. वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटसी प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, साकिब महमूद

यहां देखें इंग्लिश टीम की प्लेइंग इलेवन

We've made one change to our XI ahead of our second ODI vs @WindiesCricket 🔄

