England Beat West Indies, 2nd ODI Match Scorecard: दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से रौंदा, जो रूट ने जड़ा शानदार शतक; यहां देखें ENG बनाम WI का स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 01 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे में इंग्लैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड की टीम अपना पहला वनडे मुकाबला खेला. तीन मैच की वनडे सीरीज से हैरी ब्रूक के दौर की शुरुआत होगी. हैरी ब्रूक को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई शाइ होप (Shai Hope) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, 2nd ODI Match 1st Inning Scorecard: वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के सामने रखा 309 रनों का टारगेट, कीसी कार्टी ने खेली धुआंधार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

England Beat the West Indies by 3 wickets to take a 2-0 lead in the ODI Series 💥🏏#ENGvWI #Sportify pic.twitter.com/0Qljpwda1g

— Sportify (@Sportify777) June 1, 2025