Brazil Video: बेघर बुजुर्ग ने खुद को किया आग के हवाले, लोग देखते रहे तमाशा, ब्राजील के साओ बेंटो मेट्रो स्टेशन का वीडियो आया सामने

ब्राजील: ब्राज़ील के साओ पाउलो शहर में एक 74 वर्षीय बेघर बुजुर्ग ने शुक्रवार, 30 मई को साओ बेंटो मेट्रो स्टेशन पर खुद को आग लगा ली, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. यह दर्दनाक घटना वहां मौजूद यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का कारण बनी. घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देनेवाली बात ये है की कुछ लोग उसके आसपास से गुजरते भी है, लेकिन कोई भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करता है. जबकि एक शख्स इस जलते हुए बुजुर्ग का वीडियो अपने मोबाइल में शूट कर रहा होता है. इस भयावह वीडियो को सोशल मीडिया X पर @dom_lucre नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मेट्रो स्टेशन पर बुजुर्ग ने लगाई खुद को आग (विचलित करनेवाला वीडियो)

🔥🚨BREAKING: A man set himself on fire in a subway while surrounded by people in São Paulo Brazil. pic.twitter.com/ToYdOv0K3E

