Gujarat Heavy Rain: गुजरात में भारी बारिश से जन जीवन प्रभावित, साबरकांठा के हिमतनगर में 15 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी, देखें VIDEO

साबरकांठा, गुजरात: देश के कई शहरों में हो रही बारिश के चलते जन जीवन प्रभावित हो चूका है. राजस्थान (Rajasthan) समेत गुजरात (Gujarat) में भी भारी बारिश ने काफी नुकसान किया है. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके है. सड़कों पर जलभराव (Waterlogging) होने की वजह से आना जाना और संपर्क भी बंद ही चूका है. साबरकांठा (Sabarkantha) के हिमतनगर (Himatnagar) में करीब 15 से ज्यादा कारें पानी में डूब चुकी है. जिसके कारण कारें पूरी तरह से खराब हो चुकी है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है. इससे बारिश का अंदाजा लगा सकते है. इसके साथ ही अरावली, भावनगर में भी बारिश ने काफी तबाही मचा दी है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @gujratsamachar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
हिमतनगर में गाड़ियां पानी में डूबी
Himatnagar માં ભારે વરસાદ બાદ એક જ સોસાયટીની 15 જેટલી કાર ડૂબી ગઈ | Gujarat Samachar#Himatnagar #Sabarkantha #Gujarat #Rain #Monsoon #GujaratSamachar pic.twitter.com/6sHW9t67DB
— Gujarat Samachar (@gujratsamachar) August 30, 2025
गुजरात में कई जगहों पर अलर्ट
बता दें की भारी बारिश के चलते गुजरात (Gujarat) में कई जगहों पर गांवों को अलर्ट (Alert) घोषित किया गया है. शामलाजी भीलोड़ा हाईवे पर पानी भरने की वजह से वाहन भी फंस गए है. बताया जा रहा है की लोगों को निकालने के लिए पोकलेन मशीन की मदद ली जा रही है.
कई इलाकों में भरा पानी
जोरदार और लगातार बारिश के कारण हिमतनगर (Himatnagar) की कई सोसाइटी में पानी भर गया है. कई बस्तियों में भी लोगों के घरों में पानी भरने की वजह से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है.लोगों को घुटनों तक भरे पानी में सड़कों से गुजरना पड़ा. रेलवे अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया.कई मार्केट में लोगों की दुकानों में भी पानी भर गया है. हालांकि प्रशासन लोगों की मदद करने में और उन्हें निकालने में उनकी मदद कर रहा है.भारतीय मौसम विभाग ने साबरकांठा जिले के लिए 2 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार अगले कुछ दिनों में भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है.सात दिन के पूर्वानुमान के मुताबिक, गुजरात में 5 सितंबर की सुबह तक उत्तर और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश और सौराष्ट्र-कच्छ में व्यापक बारिश होने की आशंका है.