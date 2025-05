MMRDA की गिर्डर लॉन्चिंग में गड़बड़ी, ठाणे-एरोली ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रैफिक निलंबित

Thane-Airoli Trans Harbour Line Suspends Traffic: महाराष्ट्र मेट्रो रेल विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने रात के 1:00 से 4:00 बजे तक ट्रांस हार्बर लाइन पर ठाणे और एरोली के बीच गिर्डर लॉन्च करने के लिए एक ब्लॉक लिया था. इस काम के दौरान, गिर्डर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, लेकिन बाद में यह देखा गया कि लॉन्च किए गए गिर्डर झुके हुए थे. इसके कारण ट्रैफिक को बड़ा झटका लगा है.

सुबह 7:10 बजे से ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रैफिक को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है. इस गड़बड़ी के कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह एक प्रमुख रेलवे मार्ग है जो ठाणे और एरोली के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए अहम है.

#MMRDA had taken a #block from 01.00 to 04.00 at night on the trans harbour line to launch girders between Thane and Airoli.

It has been noticed that the girders launched are tilted.

Traffic has been suspended from 07:10 hours because of this.

— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) May 9, 2025