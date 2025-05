VIDEO: पटना में BPSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, TRE 3.0 रिजल्ट में गड़बड़ी का लगा रहे थे आरोप; मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पर हुई कार्रवाई

Patna Lathicharge: पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3.0 को लेकर BPSC अभ्यर्थियों ने आज सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी जैसे ही प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे, वैसे ही पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था और हालात तनावपूर्ण रहे. प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा TRE 3.0 के रिजल्ट में अनियमितताओं को लेकर था. अभ्यर्थियों का कहना है कि 87,774 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन केवल 66,000 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी किया गया. यानी करीब 21,000 सीटें अभी भी खाली हैं, जिनका कोई ठोस जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया है.

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एक ही अभ्यर्थी का नाम तीन अलग-अलग सूचियों में आया है, जिससे रिजल्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं.

Patna, Bihar: Hundreds of BPSC TRE 3 candidates surrounded Chief Minister Nitish Kumar’s residence in Patna, demanding a supplementary result for multiple seats. Heavy police were deployed pic.twitter.com/WNl30oH3Xi

— IANS (@ians_india) May 6, 2025