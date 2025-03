Jallikattu 2025: मदुरै के अलंगनल्लूर में भव्य जलीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन

मदुरै, 16 मार्च : तमिलनाडु के मदुरै जिले के वडीपट्टी इलाके में स्थित अलंगनल्लूर जलीकट्टू एरिना में रविवार को एक शानदार जलीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस भव्य आयोजन की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई. यह कार्यक्रम तमिलनाडु की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच बन गया.

इस मौके पर जिला कलेक्टर संगीता, विधायक वेंकटेशन और मेलूर राजस्व मंडल अधिकारी संगीता सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. इस प्रतियोगिता में मदुरै मेलूर निर्वाचन क्षेत्र से करीब 1000 बैल और 650 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. यह आयोजन न केवल स्थानीय लोगों के लिए उत्साह का केंद्र है, बल्कि दूर-दूर से आए दर्शकों को भी आकर्षित कर रहा है.

जलीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन

Madurai, Tamil Nadu: Alanganallur Jallikattu event kicks off with 1000 bulls and 650 participants. Minister P. Moorthy inaugurated it. Security is tightened, with veterinary and medical teams on standby. Winners will be awarded prizes, including cycles and silver coins pic.twitter.com/VPT2rF0Jfz— IANS (@ians_india) March 16, 2025