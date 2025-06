Air India Plane Crash: एयर इंडिया प्लेन क्रैश होने से पहले फ्लाइट में सवार ब्रिटिश यात्रियों का आखिरी वीडियो हुआ वायरल

Air India Plane Crash: अहमदाबाद (Ahmedabad) के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Sardar Vallabhbhai Patel International Airport) (एसवीपीआईए) के रनवे 23 से उड़ान भरने वाला लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल मेस से टकरा गया. विमान में सवार दो ब्रिटिश नागरिकों ने एयरपोर्ट से अपनी आखिरी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और यह वायरल हो गई. वीडियो की शुरुआत में फिओंगल ग्रीनलॉ-मीक (Fiongal Greenlaw-Meek) और उनके पति जेमी (Jamie) एयरपोर्ट पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जबकि वे विमान में चढ़ने से पहले अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Ahmedabad Plane Crash: किसी यात्री के बचने की संभावना नहीं, पुलिस कमिश्नर बोले- हादसे में स्थानीय लोगों की मौत की भी आशंका

"हम एयरपोर्ट पर हैं. बस विमान में चढ़ रहे हैं. अलविदा, इंडिया," ग्रीनलॉ-मीक ने कहा. उनके पति, जेमी भी उनके साथ शामिल हुए और कहा, "अलविदा, इंडिया. इंग्लैंड के लिए 10 घंटे की उड़ान." ग्रीनलॉ-मीक ने पूछा, "जेमी, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?" जेमी ने जवाब दिया कि उसने पहले ही उसे बता दिया था, और फिर इस बारे में सोचा. ग्रीनलॉ-मीक ने फिर कैमरे को खुद पर केंद्रित किया और कहा, "दिलचस्प. आपके योगदान के लिए धन्यवाद."

🚨 Jamie Ray Meek, a British citizen listed as a passenger on Air India Flight 171, reportedly shared a final Instagram Story shortly before takeoff.

He appears on the official manifest under GBR 149261531. A video believed to be his last post.#India #Crash #Ahmedabad #Boeing… pic.twitter.com/KmSpz9iOi9

