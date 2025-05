Cyclone Shakti: बंगाल की खाड़ी में आ रहा है तूफान, चक्रवात शक्ति को लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अलर्ट

Cyclone Shakti Update: बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए चक्रवाती तूफान शक्ति (Cyclone Shakti) की चेतावनी जारी कर दी है. यह तूफान धीरे-धीरे ताकतवर बनता जा रहा है और इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री लहरें उठने की आशंका है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की निगरानी में यह सिस्टम लगातार सक्रिय बना हुआ है और इसकी दिशा और गति पर नजर रखी जा रही है.

चक्रवात ‘शक्ति’ के नजदीक आने के चलते समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. उन्हें अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है. स्थानीय प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर तटीय गांवों में राहत और बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है.

मौसम विभाग ने सात प्रमुख बंदरगाहों चेन्नई, कडलूर (Cuddalore), नागपट्टिनम, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पुडुचेरी और कराईकल पर चक्रवात की चेतावनी नंबर 1 जारी की है. यह चेतावनी बताती है कि तूफान की संभावना बनी हुई है और सतर्कता की जरूरत है.

वहीं, पंबन और तूतिकोरिन (Tuticorin) बंदरगाहों पर चक्रवात चेतावनी नंबर 3 जारी की गई है, जो अधिक गंभीर स्थिति को दर्शाता है. इसका मतलब है कि वहां तूफान का खतरा ज्यादा है और तेज हवाएं व ऊंची लहरें उठ सकती हैं.

#WATCH | Tamil Nadu: A warning has been issued for the coastal areas of Tamil Nadu that a cyclonic storm will blow. With a low-pressure area forming in the Bay of Bengal, the Meteorological Department has advised that cyclone warning signals be raised at ports. Cyclone Warning… pic.twitter.com/arX1YAv9iz

— ANI (@ANI) May 29, 2025