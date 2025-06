Viral Video: बाघों के सामने पंख फैलाकर शक्ति प्रदर्शन करना परिंदे को पड़ा भारी, शिकारियों ने पल भर में कर दिया काम तमाम

Viral Video: आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आ बैल मुझे मार… जिसका मतलब है मुसीबत को खुद ही सामने से न्योता देना. वैसे तो यह कहावत उन लोगों पर सटीक बैठती है, जो बिना दिमाग का इस्तेमाल किए मुसीबत मोल लेते हैं. इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी यह बात समान रुप से लागू होती है. कैसे कुछ लोग खुद ही मुसीबत को न्योता देते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) में देखने को मिल रहा है. जहां एक परिंदा (Bird) अपनी बेवकूफी के कारण बाघों (Tigers) के बीच पहुंच जाता है और उड़ने के बजाय अपने पंख फैलाकर बाघों के सामने शक्ति प्रदर्शन करने लगता है, जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती है.

इस वीडियो को Rainmaker1973 नाम के एक्स अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को 24 मई 2025 को चीन के देझोउ शहर में शूट किया गया था, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- इसलिए कहते हैं कि हर जगह अपनी ताकत दिखाना ठीक नहीं है. वहीं दूसरे ने लिखा है- ये परिंदा सच में बड़ा बेवकूफ है. उधर तीसरे ने लिखा है- हिम्मत दिखाने की कोशिश में मर गया बेचारा. यह भी पढ़ें: Viral Video: पिंजरे के भीतर बाघ और शेरनी की हुई जबरदस्त भिड़ंत, दोनों की दहाड़ से थर्रा उठा पूरा इलाका

बाघों के सामने शक्ति प्रदर्शन करना सारस को पड़ा भारी

A crane flew into a tiger enclosure in China… And instantly regretted its life choices.pic.twitter.com/0R8IhDilwr

— Massimo (@Rainmaker1973) June 10, 2025