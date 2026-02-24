Holi 2026: अंकुश राजा और नीलम गिरी का 'होली में जीजा गर्दा होई' फिर हुआ वायरल, शिल्पी राज की आवाज ने बढ़ाया त्योहार का रोमांच

'होली में जीजा गर्दा होई' फिर हुआ वायरल (Photo Credits: YouTube)

मुंबई/पटना: जैसे-जैसे होली (Holi) का त्योहार नजदीक आ रहा है, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री (Bhojpuri Music Industry) के पुराने और नए हिट गानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (Digital Platforms) पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में, लोकप्रिय गायक-अभिनेता अंकुश राजा (Ankush Raja) और बोल्ड अभिनेत्री नीलम गिरी (Neelam Giri) का सुपरहिट गाना 'होली में जीजा गर्दा होई' (Holi Me Jija Garda Hoi) एक बार फिर वायरल हो रहा है. शिल्पी राज (Shilpi Raj) की दमदार आवाज में गाए गए इस गाने को यूट्यूब (YouTube) पर करोड़ों दर्शकों का प्यार मिल रहा है. यह भी पढ़ें: Holi 2026 Song: होली से पहले अक्षरा सिंह का धमाका, वरुण शर्मा संग नया गाना 'होली पे चले गोली' रिलीज

'साली-जीजा' की केमिस्ट्री ने जीता दिल

इस म्यूजिक वीडियो में नीलम गिरी और अंकुश राजा के बीच की नोकझोंक दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. वीडियो की कहानी में नीलम गिरी (साली) अपने जीजा (अंकुश राजा) को फोन करके होली खेलने के लिए ससुराल बुलाती हैं, जबकि अंकुश राजा आने से कतराते हुए कई मजेदार बहाने बनाते हैं।. गाने के बोल 'ससुरारी में आबs ए जीजा गर्दा होई' (ससुराल आइए जीजा जी, वहां खूब मस्ती होगी) इस समय हर डीजे और होली पार्टी की पसंद बने हुए हैं.

'होली में जीजा गर्दा होई' फिर हुआ वायरल

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स की पेशकश और रिकॉर्ड तोड़ सफलता

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी द्वारा रिलीज किए गए इस गाने को अविनाश झा (घुंघरू जी) ने संगीतबद्ध किया है, जबकि इसके बोल बोस रामपुरी ने लिखे हैं.

2026 की होली में भी गूंज रहे हैं पुराने हिट

भोजपुरी इंडस्ट्री में हर साल सैकड़ों नए होली गीत रिलीज होते हैं, लेकिन 'होली में जीजा गर्दा होई' जैसे सदाबहार गाने अपनी खास जगह बनाए रखते हैं. जानकारों का मानना है कि अंकुश राजा की चॉकलेटी इमेज और नीलम गिरी की ऑन-स्क्रीन ऊर्जा ने इस गाने को एक 'कल्ट क्लासिक' बना दिया है. इसके साथ ही, शिल्पी राज की गायकी ने इसमें वो देसी तड़का लगाया है जो होली के मूड के साथ पूरी तरह फिट बैठता है.

पर्दे के पीछे की टीम

इस वीडियो का निर्देशन गोल्डी जायसवाल ने किया है और कोरियोग्राफी बॉबी जैक्सन की है. गाने में रंगों का भरपूर उपयोग और फेस्टिव बैकग्राउंड इसे एक विजुअल ट्रीट बनाता है, जो दर्शकों को तुरंत होली के जश्न में डुबो देता है.