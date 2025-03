Banks and Stock Market Holidays: 31 मार्च, ईद-उल-फितर पर बैंक और शेयर बाजार खुले रहेंगे या बंद? ग्राहकों को समय पर निपटाने होंगे वित्तीय काम; पढ़ें डिटेल्स

Banks and Stock Markets Open or Closed on March 31 For Eid: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले 31 मार्च, सोमवार को ईद-उल-फितर की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया. इसकी वजह यह है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन है और इस दिन सभी बैंकिंग लेनदेन का अंतिम निपटान किया जाता है. बैंक ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वह 31 मार्च तक जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर लें, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद कुछ सेवाएं अपडेट हो सकती हैं.

वहीं, भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) 31 मार्च, ईद-उल-फितर के अवसर पर बंद रहेंगे. इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, सिक्योरिटीज लेंडिंग और ई-गोल्ड रिसीट्स (EGR) में कोई कारोबार नहीं होगा.

2025 में शेयर बाजार की छुट्टियों की सूची

इस बार, शेयर बाजार के निवेशकों को तीन दिन का लंबा ब्रेक मिलेगा. क्योंकि 29 मार्च को शनिवार, 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी रहेगी. इसके चलते ट्रेडिंग 1 अप्रैल, मंगलवार को फिर से शुरू होगी.

अगर आप पहले से निवेश या ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस साल के शेयर बाजार अवकाश की सूची देख ले:

31 मार्च (सोमवार): ईद-उल-फितर

10 अप्रैल (गुरुवार): महावीर जयंती

14 अप्रैल (सोमवार): डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती

18 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे

1 मई (गुरुवार): महाराष्ट्र दिवस

15 अगस्त (शुक्रवार): स्वतंत्रता दिवस / पारसी नव वर्ष

27 अगस्त (बुधवार): गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर (गुरुवार): गांधी जयंती / दशहरा

21 अक्टूबर (मंगलवार): दिवाली लक्ष्मी पूजन

22 अक्टूबर (बुधवार): बलिप्रतिप्रदा

5 नवंबर (बुधवार): प्रकाश पर्व (गुरु नानक जयंती)

25 दिसंबर (गुरुवार): क्रिसमस

ईद-उल-फितर का महत्व

ईद-उल-फितर रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने का प्रतीक है. यह इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. इस दिन लोग नमाज अदा करते हैं, गरीबों को जकात देते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ खुशियां मनाते हैं.