Chhatrapati Sambhajinagar Hit and Run: महाराष्ट्र के संभाजीनगर में तेज़ रफ्तार कार का कहर, सड़क पार कर रही महिला को कुचलने से मौत: VIDEO

Chhatrapati Sambhajinagar Hit and Run: महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी संभाजीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां एक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही महिला को रौंद दिया. जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा रविवार शाम उस समय हुआ जब महिला बाजार से घर लौट रही थी.

जानकारी के मुताबिक, महिला सड़क पार कर रही थी तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद आरोपी चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया, लेकिन पूरी घटना हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. हैरानी की बात यह रही कि चालक ने महिला की हालत देखने की कोशिश तक नहीं की और फरार हो गया.

In a horrific incident of hit & run in Mumbai, Speeding car kills woman

- Death on spot, car flees.

- Case registered, probe on@RuchaKanolkar15 shares more details with Siddhartha Talya. pic.twitter.com/VsCxG46JsK

