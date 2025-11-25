सामान्य हुई उड़ानों की आवाजाही, इथियोपिया की राख की टेंशन के बीच सरकार ने दिया अपडेट

Flight Operations Normal Across India

नई दिल्ली: इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसकी राख भारत के ऊपर तक पहुंच गई, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई थी. लेकिन मंगलवार को भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ कर दिया कि देशभर में फ्लाइट संचालन पूरी तरह सामान्य और स्थिर है. मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कुछ उड़ानों को एहतियात के तौर पर रीरूट किया गया है, बाकी सभी उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं और यात्रियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

मंत्रालय ने बताया कि स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC), भारतीय मौसम विभाग (IMD), एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज से लगातार समन्वय किया जा रहा है. इथियोपिया में 23 नवंबर को हुए विस्फोट के बाद राख का बादल हवा के साथ भारत की ओर बढ़ा था.

आज शाम तक भारतीय आसमान से हट जाएगी राख

IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र के अनुसार, यह ज्वालामुखीय राख मंगलवार शाम 7:30 बजे तक भारत के आसमान से पूरी तरह हट जाएगी. सोमवार को कुछ फ्लाइट रूट्स बदले गए थे, लेकिन राख का बादल अब भारत से दूर चीन की ओर बढ़ रहा है.

यह बादल सोमवार को सबसे पहले गुजरात पहुंचा, फिर रातभर में राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तक फैल गया.

राख भारत तक कैसे पहुंची?

इतना लंबा सफर तय करने वाली यह राख इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित ‘हैली गुब्बी’ ज्वालामुखी के अचानक हुए विस्फोट से उठी थी, जो करीब 10,000 साल से शांत पड़ा था. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख करीब 45,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई.

इसके बाद तेज हवाओं ने राख को रेड सी, यमन, ओमान होते हुए अरब सागर पार कराया, और फिर यह गुजरात से भारत में दाखिल हुई.

एयरपोर्ट्स पर सतर्कता बढ़ाई गई

देश के सभी एयरपोर्ट्स को सतर्क रहने और रनवे पर राख की जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि राख इंजन और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए खतरा बन सकती है. कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकासा एयर और KLM ने अपने फ्लाइट रूट्स और शेड्यूल में बदलाव किया है. इंडिगो की कन्नूर-अबूधाबी फ्लाइट को सोमवार को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. एक अन्य एयरलाइन ने अबूधाबी लैंडिंग के बाद अपने एयरक्राफ्ट के इंजनों की विस्तृत जांच कराई.

DGCA ने भी सोमवार को विस्तृत एडवाइजरी जारी की, जिसमें राख के चलते उड़ानों में बदलाव के निर्देश दिए गए थे.

स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद

अधिकारी मान रहे हैं कि स्थिति काफी तेजी से सामान्य हो रही है. जैसे-जैसे राख का बादल भारत से बाहर जा रहा है, दृश्यता सुधर रही है और एयरस्पेस भी साफ हो रहा है.

सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी अपडेट समय-समय पर जारी किए जाएंगे और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.