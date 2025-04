Fact Check: इंडिया पोस्ट के नाम पर चल रहा फर्जी लकी ड्रा स्कैम, जालसाज आपके खाते से उड़ा सकते हैं पैसे; सावधान रहें, सतर्क रहें

Fact Check: अगर आपको सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज आया है, जिसमें फ्री गिफ्ट या इनाम जीतने की बात हो रही है. इसके अलावा उसमें "India Post" का नाम लिया गया हो, तो सावधान हो जाइए. दरअसल, ये एक फर्जी लकी ड्रा स्कैम है, जो लोगों को उनके निजी डेटा के बदले 'इनाम' का झांसा दे रहा है. इस स्कैम में एक लिंक भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने इंडिया पोस्ट की तरफ से एक लकी ड्रा जीता है और आपको गिफ्ट मिलने वाला है. इसके लिए आपको अपनी पर्सनल जानकारी देनी होती है. जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता और यहां तक कि बैंक डिटेल्स भी.

जैसे ही आप यह जानकारी भरते हैं, आपके डेटा का दुरुपयोग किया जा सकता है और कभी-कभी आपके खाते से पैसे भी उड़ सकते हैं.

A #fake lucky draw is luring people into providing their personal information by offering free gifts in the name of @IndiaPostOffice#PIBFactCheck

⚠️It is a #Scam & is not related to India Post

✔️Be cautious! Refrain from clicking on such suspicious links pic.twitter.com/1wsmDf9nMT

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 17, 2025