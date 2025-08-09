RPSC SI Recruitment 2025: सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के लिए निकली बंपर भर्ती, कल से शुरू होगा आवेदन; @rpsc.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें अप्लाई

Government Jobs 2025

RPSC Rajasthan Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2025 तय की गई है. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. इस भर्ती अभियान के तहत सब-इंस्पेक्टर (AP) के 896 पद, टीएसपी क्षेत्र के लिए सब-इंस्पेक्टर के 4 पद, सब-इंस्पेक्टर (IB) के नॉन-टीएसपी क्षेत्र में 25 और टीएसपी क्षेत्र में 26 पद, और प्लाटून कमांडर के 64 पद भरे जाएंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम अनुसार छूट दी जाएगी. एससी/एसटी वर्ग को 5 साल और ओबीसी वर्ग को 3 साल की उम्र में छूट का लाभ मिलेगा.

आवेदन शुल्क

जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है. एससी/एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और एमबीसी एनसीएल के लिए यह शुल्क 400 रुपये है. दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

कैसे करें आवेदन?

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर "Apply Online" पर क्लिक करें.

3. फिर "Click Here For New Portal" पर जाएं.

4. पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो "Register Here" पर क्लिक करें.

5. राजस्थान के निवासी जन आधार या अन्य उम्मीदवार Google ID के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

6. अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल, राज्य और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

7. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन फॉर्म भरें और शुल्क का भुगतान करें.

परीक्षा की तारीख

लिखित परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को आयोजित होने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.

यह भर्ती न केवल राजस्थान के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, बल्कि पुलिस सेवा में करियर बनाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी खबर है.