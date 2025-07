VIDEO: '130 साल से ज्यादा जीऊंगा', अपने 90वें जन्मदिन पर बोले दलाई लामा, धर्मशाला से दिया शांति का पैगाम

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शनिवार को अपना 90वां जन्मदिन (Dalai Lama 90th birthday) मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने मैक्लोडगंज के मुख्य मंदिर में जुटे अपने अनुयायियों और खास मेहमानों से बात की. उन्होंने दुनिया भर से मिले प्यार के लिए धन्यवाद दिया और विनम्रता के साथ सबकी सेवा करते रहने का अपना संकल्प दोहराया.

अपने छोटे से भाषण में उन्होंने कहा, "आज मेरा 90वां जन्मदिन है और आप सब बहुत खुशी और उत्साह के साथ यहां इकट्ठा हुए हैं. मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं."

सेवा और विनम्रता का संदेश

दलाई लामा ने बताया कि उनका जीवन हमेशा सभी जीवित प्राणियों की सेवा करने के विचार से प्रेरित रहा है. उन्होंने कहा, "मैं भी एक इंसान हूं. और इंसानों के लिए एक-दूसरे से प्यार करना और मदद करना स्वाभाविक है."

#WATCH | Dharamshala | Union Ministers Kiren Rijiju, Rajiv Ranjan (Lalan) Singh and Hollywood actor Richard Gere and others present rise to the Tibetan and Indian national anthems at the beginning of the 90th birthday celebrations of the 14th Dalai Lama pic.twitter.com/UC2DZcJrxu

उन्होंने 'बोधिचित्त' के अभ्यास पर जोर दिया. आसान भाषा में इसका मतलब है, खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचना और सभी के कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखना. दलाई लामा ने बताया कि इसी अभ्यास ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. उन्होंने कहा, "लोगों की तारीफ पाने के लिए स्वार्थी बनने के बजाय, मेरा ध्यान हमेशा दूसरों की सेवा करने पर रहा है. इसी बोधिचित्त की वजह से लोग मुझसे जुड़ते हैं और प्यार देते हैं."

लंबी उम्र की कामना

अपने 90वें जन्मदिन से ठीक पहले, दलाई लामा ने 130 साल से भी ज्यादा जीने की उम्मीद जताई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह अभी 30-40 साल और जीना चाहते हैं. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी लंबी उम्र की बात की है. पहले भी वह कभी 110 साल तो कभी 113 साल से ज्यादा जीने की बात कह चुके हैं.

90th Birthday Message

On the occasion of my 90th birthday, I understand that well-wishers and friends in many places, including Tibetan communities, are gathering for celebrations. I particularly appreciate the fact that many of you are using the occasion to engage in… pic.twitter.com/bfWjAZ18BO

