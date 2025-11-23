मैथिली ठाकुर और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट, गुजरात से गिरफ्तार हुआ आरोपी; दरभंगा का है निवासी

Photo- Pixabay

Darbhanga Social Media Case: बिहार के दरभंगा इलाके का रहने वाला पंकज कुमार यादव इंस्टाग्राम पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद अचानक सुर्खियों में आ गया. आरोप है कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सिंगर मैथिली ठाकुर को लेकर गलत और भड़काऊ कंटेंट डाल दिया. जैसे ही यह रील लोगों तक पहुंची और शेयर होने लगी, मामला गंभीर होता गया.

इसे देखते ही दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने तुरंत साइबर थाना को केस दर्ज करने का आदेश दे दिया. रात में ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.

लोकेशन ट्रेस कर गुजरात पुलिस ने दबोचा

जांच के दौरान साइबर टीम ने आरोपी की इंस्टाग्राम लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि वह बिहार में नहीं बल्कि गुजरात में मौजूद है. दरभंगा पुलिस ने जानकारी गुजरात के जामनगर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई. इसके बाद वहां की पुलिस ने बिना देरी किए पंकज को पकड़ लिया. गिरफ्तारी की पुष्टि साइबर डीएसपी विपिन बिहारी ने की.

उन्होंने बताया कि आरोपी को अब दरभंगा लाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी कि उसने ऐसी पोस्ट क्यों की और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी.

निजी कंपनी में करता था नौकरी

पुलिस के मुताबिक पंकज मूल रूप से बहेड़ी थाना के उजैना गांव का निवासी है. वह गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. कुछ दिनों पहले पिता के निधन के बाद वह अपने गांव लौटा था. आर्थिक हालात सही न होने के चलते वह वापस गुजरात चला गया था. इसी बीच उसने इंस्टाग्राम पर विवादित फोटो और रील डालकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्म कर दिया.

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का अपमानजनक या भड़काऊ कंटेंट डालना कानूनन अपराध है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

चेतावनी भी जारी

अधिकारियों ने लोगों को ये भी सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले कानून और जिम्मेदारी का ध्यान रखें. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मजाक या नफरत फैलाने का माध्यम नहीं है. इस तरह की हरकत सीधे जेल तक पहुंचा सकती है.