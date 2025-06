Jana Nayagan First Roar: थलपति विजय की फिल्म 'जना नायकन' से फर्स्ट लुक रिलीज, जबरदस्त एंट्री के साथ किया जन्मदिन सेलिब्रेट (View Poster)

Taran Adarsh (Photo Credits: Instagram)

Jana Nayagan First Roar Out: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन उनके फैंस के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं रहा. इस खास मौके पर मेकर्स ने विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जना नायकन' का पहला जबरदस्त पोस्टर और टीज़र रिलीज कर दिया है, जिसे 'The First Roar' नाम दिया गया है. इस टीज़र में विजय एक रॉयल थ्रोन पर बैठकर तलवार थामे नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में उनके फॉलोअर्स का हुजूम दिखाई देता है. फिल्म 'जना नायकन' को एच. विनोथ ने निर्देशित किया है और इसका म्यूजिक अनिरुद्ध ने कंपोज किया है. फिल्म को KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है और इसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज किया जाएगा. 'जना नायकन' थलपति विजय की 69वीं फिल्म है और इसे 9 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और पोंगल वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

'The First Roar' के ज़रिए थलपति विजय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और स्टार पावर आज भी फैंस के दिलों पर राज करती है. टीज़र में उनके इंटेंस लुक, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और मेगा प्रोडक्शन वैल्यू ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. यह फिल्म एक पॉलिटिकल थ्रिलर और एक्शन ड्रामा होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, विजय ने पहले संकेत दिया था कि वे राजनीति में सक्रिय होने के लिए फिल्मों से दूरी बना सकते हैं, लेकिन 'जना नायकन' के फर्स्ट लुक ने साफ कर दिया है कि उनका एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ.

'जना नायकन' का फर्स्ट लुक रिलीज:

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी वही जलवा दिखा पाती है, जैसा थलपति विजय का स्टारडम करता आया है. फिलहाल, 'The First Roar' ने फैंस के एक्साइटमेंट को नई ऊंचाई दे दी है.