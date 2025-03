VIDEO: शर्मनाक हरकत! फ्लाइट में महिला ने उतार दिए पूरे कपड़े, अफरा-तफरी के बीच विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग

ह्यूस्टन में एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने अचानक अपने सारे कपड़े उतार दिए. इस अप्रत्याशित घटना ने न केवल यात्रियों को असहज कर दिया, बल्कि फ्लाइट क्रू-मेंबर्स को भी परेशान कर दिया. महिला की इस हरकत के कारण पायलट को मजबूरन फ्लाइट को वापस रनवे पर लाना पड़ा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की. इसके साथ ही महिला का मेडिकल चेकअप भी कराया गया.

यह घटना सोमवार को ह्यूस्टन के विलियम पी. हॉबी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट में हुई. उड़ान सामान्य रूप से तय समय पर रवाना हुई और यात्रियों की चढ़ाई के दौरान कोई असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई. लेकिन, कुछ समय बाद जब फ्लाइट हवा में थी, तब एक महिला अपनी सीट से उठी और बिना किसी झिझक के अपने सभी कपड़े उतार दिए.

फ्लाइट में मौजूद यात्री महिला की इस हरकत से दंग रह गए. कई यात्रियों ने उसे कपड़े पहनने के लिए समझाने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों ने डर के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस दौरान फ्लाइट के क्रू-मेंबर्स ने भी महिला से अनुरोध किया कि वह अपने कपड़े पहन ले, लेकिन उसने किसी की बात मानने से इनकार कर दिया.

Woman strips naked and walks screaming down the aisle on Southwest flight to Phoenix.

No charges have been filed against the woman, who disrupted the flight from Houston to Phoenix as it taxied down the runway. pic.twitter.com/k5vNWTkrfQ

— Eccentric Chronicles (@xntrichronicles) March 7, 2025