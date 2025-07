Lalit Modi-Vijay Mallya Singing Video: लंदन में ललित मोदी और विजय माल्या पार्टी में गाना गाते और मस्ती करते दिखे, वीडियो वायरल

Lalit Modi and Vijay Mallya: आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी और शराब कारोबारी विजय माल्या, जो दोनों भारत से भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, हाल ही में लंदन में एक भव्य पार्टी के दौरान साथ नजर आए. इस पार्टी में दोनों ने कराओके पर फ्रैंक सिनात्रा का प्रसिद्ध गाना "My Way" गाया और जमकर मस्ती की. जिस पार्टी वीडियो खुद ललित मोदी ने रखा था. उन्हें ही खुद पार्टी का वीडियो अपने एक्स (Twitter) अकाउंट पर शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ललित मोदी और विजय माल्या एक-दूसरे के गले लगकर गा रहे हैं और हंसी-मजाक कर रहे हैं. पार्टी में वेस्टइंडीज़ के मशहूर क्रिकेटर क्रिस गेल समेत कई हाई-प्रोफाइल मेहमान भी शामिल थे. यह भी पढ़े: Lalit Modi Recommends Rajeev Shukla As Global Issue Solution: ललित मोदी ने किया ट्रेंडिंग मीम का इस्तेमाल, IPL संस्थापक ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाधान के लिए BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का दिया सुझाव! देखें पोस्ट

I did it #myway - a few memories from my annual summer party past Sunday at my house in london. Had an amazing night with 310 friends and family a lot who travelled specially for this event thank you to one and all who attended this evening and made it one of the most special… pic.twitter.com/MtelJAldGI

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 3, 2025