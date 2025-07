Kolkata FF Result for July 04, 2025 Declared: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) के 04 जुलाई 2025 के सभी 8 राउंड्स के रिजल्ट जारी हो गए हैं. यह लोकप्रिय लॉटरी गेम कोलकाता में हर दिन लाखों लोगों की किस्मत आजमाने का जरिया बन चुका है. पहले बाजी का रिजल्ट सुबह 10 बजे आता है और इसके बाद हर 90 मिनट पर नए नंबर जारी होते हैं – कुल 8 बाजी तक. खिलाड़ी अपने नंबर और जीत की पुष्टि के लिए kolkataff.in या kolkataff.tv वेबसाइट पर विजेता नंबर चेक कर सकते हैं.

ध्यान रखें, कोलकाता फटाफट गेम मनोरंजन का एक जरिया है लेकिन इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हैं. नियमों को अच्छे से समझकर और अपनी ज़िम्मेदारी से खेलें. लत से बचें और सोच-समझकर फैसले लें.

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM