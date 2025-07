Vishal Mega Mart Fire: दिल्ली के करोल बाग़ स्थित विशाल मेगा मार्ट में भीषण आगे लगने की जानकारी सामने आई है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां रवाना हो चुकी है और आग पर काबू करने की कोशिश जारी है. बताया जा रहा है कि आग काफी ज्यादा लगी हुई है. आग किस कारण से लगी, और इस आग में कितने का नुकसान हुआ. इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. बता दें की इससे पहले भी विशाल मेगा मार्ट में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है. ये भी पढ़े:Delhi Fire Video: दिल्ली में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर, काबू पाने की कोशिश जारी

करोल बाग के विशाल मेगा मार्ट में लगी आग

Delhi | A fire broke out in Vishal Mega Mart at Karol Bagh area, 13 fire tenders reached at the spot, dousing operation underway: Delhi Fire Service

