Anushka Sharma Romantic Ad: विराट कोहली संग फ्रेंच में फ्लर्ट करती नजर आईं अनुष्का शर्मा, फैंस बोले- ‘Kab hoga comeback’ (Watch Video)

Anushka Sharma Romantic Ad: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति, क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में एक नया ऐड वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में दोनों दुबई ट्रिप के दौरान रोमांटिक पलों का आनंद लेते दिख रहे हैं. वीडियो में पूल के किनारे वक्त बिताना, पैरासेलिंग करना, बोनफायर के पास डांस करना और एक शादी का प्रपोजल देखना जैसी खूबसूरत झलकियां शामिल हैं. वीडियो का सबसे क्यूट मोमेंट तब आया जब अनुष्का ने फ्रेंच में विराट से फ्लर्ट किया, जिसे सुनकर विराट ने भी बेहद प्यारा जवाब दिया. इस वीडियो के कैप्शन में अनुष्का ने लिखा, “From quaint bonfires to spontaneous moments by the beach, join Virat and I as we share highlights of our most memorable Dubai holiday... Dubai never ceases to surprise us.”

वीडियो पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार बरसाया. किसी ने लिखा, “Why are they sooo perfect???” तो किसी ने उन्हें 'Epitome of romanticism' कहा. कई फैंस ने अनुष्का के एक्टिंग कमबैक की भी मांग की और लिखा, “Kab hoga comeback.” बता दें कि अनुष्का शर्मा आखिरी बार 2018 की फिल्म ‘Zero’ में नजर आई थीं.

देखें अनुष्का-विराट का विज्ञापन:

फैंस को जल्द ही अनुष्का का कमबैक उनकी अपकमिंग फिल्म ‘Chakda Xpress’ में देखने को मिलेगा, जो भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट का अभी इंतजार है. अनुष्का और विराट की ये शानदार केमिस्ट्री एक बार फिर साबित करती है कि ये जोड़ी न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि स्क्रीन पर भी फैंस का दिल जीत लेती है.