पीएम मोदी ने लॉन्च की खास इनवेस्टमेंट स्कीम, रोजाना 1.25 लाख का मुनाफा? जानिए इस Deepfake Video का असली सच

Fact Check: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास निवेश योजना शुरू की है. इस योजना के तहत ₹21,000 निवेश करके रोजाना ₹1.25 लाख तक कमाने का वादा किया जा रहा है. वीडियो में खुद पीएम मोदी इस योजना का प्रचार करते दिखाए गए हैं, जिसके चलते कई लोगों ने इसे सच मान लिया. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. PIB Facts चेक ने इस वीडियो को फर्जी और डिजिटली एडिटेड (Deepfakes) बताया है.

सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है और न ही पीएम मोदी का इससे कोई लेना-देना है.

🛑 PM Modi promoting an investment scheme offering a daily profit of ₹1.25 Lakh/Day? Here's the Truth 🛑

A video circulating on social media shows Prime Minister Narendra Modi endorsing an investment scheme that promises to offer a daily profit of up to ₹1.25 lakh on an…

