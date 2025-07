Fact Check: क्या निर्मला सीतारमण ने 21,000 रुपये के निवेश पर 15 लाख रुपये का मासिक आय का वादा करने वाले निवेश प्लेटफॉर्म की घोषणा की? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

मुंबई, 3 जुलाई: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार कर रही हैं. वायरल क्लिप के अनुसार, वित्त मंत्री एक दैनिक आय निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार कर रही हैं जिसे पूर्व इंफोसिस सीईओ एनआर नारायण मूर्ति के सहयोग से विकसित किया गया है. वायरल वीडियो के अनुसार, निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि 21,000 रुपये के निवेश से आप हर महीने 15 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. तो क्या वित्त मंत्री द्वारा प्रचारित निवेश प्लेटफॉर्म सच है? यह भी पढ़ें: मोदी सरकार ‘Free Laptop Scheme 2025’ के तहत छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप देगी? PIB फैक्ट चेक ने वायरल हो रही फर्जी खबर का किया पर्दाफाश

वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि उनके पास देश के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है. "आपके पास भारत के अर्थशास्त्र मंत्रालय के सहयोग से विकसित एक आधिकारिक सरकारी परियोजना में शामिल होने का एक अनूठा अवसर है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है." जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सीतारमण इस योजना के बारे में बताते हुए कहती हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से दिन खत्म होने से पहले कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को दस लाख से 500 हजार रुपये तक के भुगतान की गारंटी देती हैं.

वायरल वीडियो में निर्मला सीतारमण दावा करती दिख रही हैं कि लोग 21,000 रुपये निवेश कर हर महीने दस लाख से 500,000 रुपये तक कमा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने नारायण मूर्ति के साथ मिलकर काम किया है, जिन्होंने एक उन्नत AI-संचालित प्लेटफ़ॉर्म बनाने में मदद की. हालांकि यह खबर सच लगती है, लेकिन PIB द्वारा किये गए फैक चेक से सच्चाई सामने आ गई. PIB ने कहा कि वीडियो डिजिटल रूप से बदला हुआ और फर्जी है.

🚨 Too Good to Be True? Think Again! 🚨

A video claims Union Finance Minister @nsitharaman is promoting an investment platform developed in collaboration with ex-Infosys CEO N.R. Narayana Murthy, promising that an investment of ₹21,000 can earn you up to ₹15 lakh per month!… pic.twitter.com/YkRrMcALc0

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 3, 2025